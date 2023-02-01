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В Уватском районе на каникулах будут работать лагеря в 14 школах

Общество, 19:37 14 февраля 2023

Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

На каникулах откроют лагеря в 14 школах Уватского района. Отдохнуть в них смогут 1 тыс. 650 школьников в весенние и летние каникулы, сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

"Отмечу, в Уватской, Туртасской, Ивановской, Демьянской школах и школе поселка Демьянка, смены пройдут не только в летние, но и весенние каникулы. Также лагеря организуют Детско-юношеская спортивная школа, Центр дополнительного образования детей и молодежи и Детская школа искусств. Заявки принимаются в учреждениях. Кроме того, в летний период будут организованы досуговые площадки", - уточнил глава района.

Он рассказал, что при содействии службы занятости населения планируется трудоустроить 417 подростков от 14 до 18 лет. В приоритетном порядке рабочие места выделят детям-сиротам, из малообеспеченных и неполных семей. Работодателями могут выступать организации любых форм собственности.

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# детские лагеря , Уватский район

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