Мастер-класс чемпиона мира по гончарному искусству пройдет в тюменском музее
Мастер-класс чемпиона мира по гончарному искусству Ахмета Ташхомджу пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 22 февраля. Начало - в 18 часов, сообщает региональный департамент культуры.
Ахмет Ташхомджу виртуозно владеет гончарным мастерством, он продемонстрирует интересные и эффектные способы декорирования керамики.
Ахмет Ташхомджу – чемпион мира по гончарному искусству, председатель Союза гончаров Турции, победитель многих конкурсов. С 2018 года – председатель международного фестиваля народных ремесел "Праздник топора", который организуют в Томске. Призер старейшего в Западной Европе чемпионата мира по керамике Dalla Terra all'Arte. В 2013 году при поддержке Фонда культуры и искусства Измира сделал самую большую в мире вазу высотой 5,5 м и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Возрастное ограничение: 6+. Вход свободный.