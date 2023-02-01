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Мастер-класс чемпиона мира по гончарному искусству пройдет в тюменском музее

Общество, 08:27 17 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс чемпиона мира по гончарному искусству Ахмета Ташхомджу пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 22 февраля. Начало - в 18 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Ахмет Ташхомджу виртуозно владеет гончарным мастерством, он продемонстрирует интересные и эффектные способы декорирования керамики.

Ахмет Ташхомджу – чемпион мира по гончарному искусству, председатель Союза гончаров Турции, победитель многих конкурсов. С 2018 года – председатель международного фестиваля народных ремесел "Праздник топора", который организуют в Томске. Призер старейшего в Западной Европе чемпионата мира по керамике Dalla Terra all'Arte. В 2013 году при поддержке Фонда культуры и искусства Измира сделал самую большую в мире вазу высотой 5,5 м и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Возрастное ограничение: 6+. Вход свободный.

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# гончарное дело , мастер-класс

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