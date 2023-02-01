Ишимский агрохолдинг "Юбилейный" вложит 240 млн рублей в покупку новых посевных комплексов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

240 млн рублей вложит агрохолдинг "Юбилейный" в Ишиме в обновление сельскохозяйственной техники накануне посевной кампании. Предприятие готово приобрести посевные комплексы, идут переговоры с дистрибьюторами.

По информации пресс-службы агрохолдинга, общая посевная площадь составляет 93 тыс. га, или 14 % в структуре пахотных земель региона. Валовый сбор достигает 240 тыс. тонн. Все подразделения растениеводства укомплектованы сельхозтехникой - 290 единиц.

"Высокий урожай – это не только благоприятная погода, но и технологии. Наши подразделения хорошо оснащены технически, в прошлом году мы инвестировали в покупку сельхозтехники более 700 миллионов рублей. Это позволило агрохолдингу "Юбилейный" получить рекордный показатель урожайности – даже более высокий, чем в большинстве хозяйств региона. Мы считаем, что это результат изменения технологии посева", - говорит генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов.

В компании отметили, если не удастся наладить поставки трех посевных комплексов американского производства, они готовы рассматривать аналоги отечественного производства.