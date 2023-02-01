В Упоровском районе ферментируют Иван-чай по старорусским традициям

| Фото: предоставлено Александрой Мамычевой с личной страницы во ВКонтакте: k.com/amamycheva | Фото: предоставлено Александрой Мамычевой с личной страницы во ВКонтакте: k.com/amamycheva

По старорусским традициям ферментирует Иван-чай мастерица из Упоровского района Александра Мамычева. В 2022 году удалось заготовить и реализовать 50 кг чая.

"Три года занимаемся заготовкой Иван-чая. Возрождаем старые традиции наших предков. Сначала делали чай только для себя, но в 2022 году впервые решили его продавать. У нас получилось, чему мы очень рады. В 2023 году планируем увеличить объемы, разработать собственный бренд, зарегистрировать его. Хотим воспользоваться государственной поддержкой для приобретения необходимого оборудования (сушилки, станки)", - сообщила Александра Мамычева.

Чай мастерица вместе с мужем собирает в экологически чистом районе Тюменской области. Клиенты - не только жители региона, но и Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.

"Сами решили перейти с пакетированного на настоящий травяной чай. Основное его преимущество – богатый полезными веществами состав. В таких напитках нет кофеина, а наибольшую выгоду для организма представляют флавоноиды и дубильные вещества", - пояснила Александра Мамычева.

Она также занимается развитием экотуризма в Упоровском районе. Вместе с другими мастерами создает экобоксы "Тепло ручной работы", куда входят товары местных ремесленников: чай, мед, ароматизированные свечи, мыло и игрушки, изделия из дерева (разделочные доски, салфетницы, саше).

"Экобоксы востребованы, особенно в канун праздников. Будем активно развивать это направление. Сейчас готовим экобоксы к 23 февраля и 8 марта, заказы уже есть", - отметила она.

Ирина Шемякина