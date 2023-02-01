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Тюменцев приглашают поучаствовать во всероссийской акции "Диктант ЖКХ"

Общество, 18:26 15 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут проверить свои знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства, приняв участие во всероссийской акции "Диктант ЖКХ". Мероприятие проходит с 13 февраля по 14 апреля, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Тест состоит из 30 вопросов по управлению многоквартирным домом, предоставлению услуг ЖКХ, защите прав потребителей в этой сфере. По итогам его успешного прохождения каждый участник получит электронный сертификат.

Пройти тестирование можно неограниченное количество раз на портале "Школа ЖКХ".

Кроме того, 1 марта 2023 года по всей стране пройдет серия очных диктантов для активистов в сфере ЖКХ и для всех желающих.

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# диктант , ЖКХ

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