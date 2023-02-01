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В 45 школах Тюменской области планируют открыть залы для самбо

Спорт, 17:20 15 февраля 2023

пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

В 20 городских школах Тюменской области и в 25 школах в муниципальных районах планируют открыть залы для самбо в 2023 году. В Ишиме в школе № 4, которую откроют в сентябре, один из двух спортзалов отдадут под самбо, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Также этот вид спорта будет развиваться в Центре дополнительного образования детей, поскольку в Ишиме самбо занимаются около 500 юных спортсменов. "Число занимающихся детей и подростков постоянно растет. Радует, что к семье самбо присоединился Ишим. 16 ноября в 2023 году Всероссийской федерации самбо исполнится 85 лет. На протяжении этих лет самбо не теряет популярность во всем мире", - сказал председатель Тюменского областного регионального отделения Всероссийской федерации самбо Николай Мыцик.

Добавим, первенство "Za Самбо" в Ишиме проходило на двух новых коврах международного стандарта. Планирую приобрести еще один ковер.

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