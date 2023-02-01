В Тюменской библиотеке хранится 33 тысячи редких книг и рукописей

департамент культуры Тюменской области департамент культуры Тюменской области

33 тысячи уникальных изданий хранится в фонде редких книг и рукописей Тюменской областной библиотеки им. Менделеева. Здесь хранится книга Бернар Ле Бовье де Фонтенелл "Разговоры о множестве миров", датированная 1740 годом.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"В своё время Священным синодом она была признана как издание "противное вере и нравственности". Книгу изымали, сжигали, был уничтожен почти весь первый тираж. Экземпляр, который хранится в фонде - это то самое издание из первого "запрещенного тиража"", - рассказала Майер.

В фонде также можно встретить миниатюрные издания. Самое крошечное - "Талисман" 2016 г., ее размер 10х8 мм, это почти с 50-копеечную монету.

Самое большое издание – альбом наглядных пособий "История СССР", 1948 г. - высота 50 см, длина 70 см.

По словам директора регионального департамента культуры, одной из жемчужин редкого фонда является книга "Слово о полку Игореве" 1934 г. Художник Иван Голиков изготовил для издания не только знаменитые иллюстрации в технике "Палех", но и выполнил заставки, буквицы, обложку, титул, переписал от руки текст для изготовления клише в печать.

"В настоящее время книга является редчайшей библиографической редкостью, цена которой на аукционах может доходить до миллиона рублей", - заметила Елена Майер.

Фонд оборудован стеллажами со светофильтрами и шкафами-сейфами с особым микроклиматом.

Сотрудники редкого фонда библиотеки каждый месяц проводят экскурсии "Листая старых книг страницы". Телефон для справок: 565-300, доб. 5081.