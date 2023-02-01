Тюменская компания и поставщик нефтегазовых услуг в Египте договорились о сотрудничестве

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Тюменская компания "Союзгазтехнология" и ведущий поставщик нефтегазовых услуг в Египте Alexandria Petroleum Maintenance договорились о сотрудничестве.

Соответствующее соглашение подписано во время международной выставки EGYPS в Каире, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В форуме, который проходит в Египте с 13 по 16 февраля, участвуют компании "Тюмень прибор", "Ойл Тэк", "Неомаш", "Сиббурмаш", "Интех" и СГТ. Некоторые из них - резиденты нефтегазового кластера.

Делегация Тюменской области провела серию деловых встреч в Египте. Бизнес-миссия организована при поддержке регионального правительства.

По данным регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, в 2023 году запланированы также бизнес-миссии тюменских предприятий в Узбекистан, Турцию, Оман и Китай.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.