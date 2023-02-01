Тюменская компания и поставщик нефтегазовых услуг в Египте договорились о сотрудничестве
Тюменская компания "Союзгазтехнология" и ведущий поставщик нефтегазовых услуг в Египте Alexandria Petroleum Maintenance договорились о сотрудничестве.
Соответствующее соглашение подписано во время международной выставки EGYPS в Каире, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В форуме, который проходит в Египте с 13 по 16 февраля, участвуют компании "Тюмень прибор", "Ойл Тэк", "Неомаш", "Сиббурмаш", "Интех" и СГТ. Некоторые из них - резиденты нефтегазового кластера.
Делегация Тюменской области провела серию деловых встреч в Египте. Бизнес-миссия организована при поддержке регионального правительства.
По данным регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, в 2023 году запланированы также бизнес-миссии тюменских предприятий в Узбекистан, Турцию, Оман и Китай.
Видео информационного центра правительства Тюменской области.