Тюменские компании на международной выставке в Египте представляют продукцию нефтесервиса и электроэнергетики

t.me/Investtyumen72 t.me/Investtyumen72

"Тюмень прибор", "Ойл Тэк", "Неомаш", "Сиббурмаш", "Интех" и СГТ представляют Тюменскую область на международной выставке Egypt Petroleum Show в Каире. Некоторые из них - резиденты нефтегазового кластера. Бизнес-миссия организована при поддержке регионального правительства.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев, выставка многопрофильная, но основная ее часть связана с нефтегазовым сервисом. Тюменцам есть, что предложить партнерам, интерес к высокотехнологичному оборудованию иностранцы проявляют не первый год.

"В Египте есть два стандарта по нефти и газу – американский и британский. Сейчас задача перед отраслью и властью дотянуть российский стандарт до мирового уровня. Тогда бизнесу будет легче выйти на международный рынок", - считает он.

Делегация Тюменской области не представляет на выставке свой стенд, это не главное, отметил Алексей Ергалиев. Сейчас важно увидеть то, что есть у компаний из других регионов, стран.

"У нас есть возможность посмотреть, как выставляются другие страны, регионы. С какими предложениями выходят на рынок. К Египту, Турции большой интерес. Для того, чтобы быть конкурентоспособными, нужно знать то, что предлагают другие", - говорит руководитель регионального центра поддержки экспорта.

Форум работает с 13 по 16 февраля. За это время предприниматели региона встретятся с представителями министерств Египта, проведут b2b-переговоры.

t.me/Investtyumen72 t.me/Investtyumen72

Как заметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, который находится на форуме, ряд встреч, проведенных с бизнесменами Египта в 2022 году на полях Питерского форума, Промышленно-энергетического форума TNF, даст хороший задел для новый контрактов, взаимовыгодного сотрудничества.

"Сегодня я рад больше рассказать о Тюменской области, о ее значении в масштабах России, о перспективах. Бизнес совместно может укрепить себя новыми интеллектуальными продуктами, которые есть и с той, и с другой стороны", - сказал он.

Делегация Тюменской области участвовала в выставке Арабской республики Египет по энергетике в конце октября 2022 года. По словам Алексея Ергалиева, есть несколько компаний, которые успешно сотрудничают со страной, поставляют продукцию деревопереработки. Сейчас в стадии обработки находятся запросы по оказанию поддержки предпринимателям и компаниям области по услугам нефтесервиса, водоочистки и консалтинга в девелопменте. Важно упаковать продукт, выстроить деловые отношения, в этом как раз и помогают выставки, бизнес-миссии, добавляет Ергалиев.

Всего по итогам 2022 года компании и предприятия Тюменской области поставили продукцию более чем 90 стран мира.

Анжела Лебедева