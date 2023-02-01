Синоптики прогнозируют снег в Тюменской области в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От 9 до 11 градусов мороза в дневные часы и снег прогнозируют синоптики в Тюменской области в предстоящие выходные, 18 и 19 февраля.

По данным центра Фобос, в Тюмени в субботу днем столбики термометров покажут минус 9 градусов, возможны снег и туман. Вечером и ночью вероятность осадков сохранится, температура воздуха понизится до минус 12. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.

19 февраля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег и туман. Днем от 10 до 12 градусов ниже ноля, ночью похолодает до минус 22. Ветер подует с юга со скоростью 3 метра в секунду.

В начале следующей недели синоптики прогнозируют резкие перепады температур. Если в понедельник дневная температура воздуха составит 9 градусов, то уже 21 и 22 февраля станет теплее. В эти дни столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов мороза и пройдет снег.

Любовь Голышева