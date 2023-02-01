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В Тобольском районе клуб в селе Хмелева подключат к природному газу

Экономика, 15:47 17 февраля 2023

t.me/mitryushkinlv | Фото: t.me/mitryushkinlv

Клуб в с. Хмелева Тобольского района топится тремя дровяными печками. На обогрев за зиму уходит 60 кубометров дров. Сельский клуб будет переведен на природный газ. Об этом глава района Леонид Митрюшкин написал в своих соцсетях.

Кстати, все необходимые коммуникации для газификации объекта уже подведены.

"Встречался с активными жителями сельского поселения. Традиционно зашёл в ФАП, клуб и школу. В апреле будет год с момента её открытия. Новое здание пережило свою первую зиму. В школе очень тепло", - отметил Митрюшкин.

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В поселении ведется работа по подготовке к навигации. Идет ремонт парома, который больше 25 лет перевозит хмелёвцев на "большую землю". Как только позволит весенняя река, доставим его из дока, сказал глава Тобольского района.

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# газификация , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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