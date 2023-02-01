Представители крупных тюменских компаний съедут с горы на самодельных санях

| Фото: из сообщества "База отдыха "Кулига-парк" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "База отдыха "Кулига-парк" во ВКонтакте (архив)

Представители крупных тюменских компаний посоревнуются на самодельных санях в рамках масштабного конкурса "Санный день" на базе отдыха "Кулига-парк" в Тюмени 26 февраля. Старт дадут в 15 часов.

Этот конкурс организуют в Тюмени четвертый год, рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в отделе продаж базы отдыха "Кулига-парк".

"Приглашаем крупные компании города, предлагаем создать сани и запустить их с горы. Таким образом, коллективы интересно проводят время, сплачиваются. Для них это тимбилдинг. Каждый год выбираем тройку победителей", — уточнили организаторы.

Сейчас команды занимаются строительством уникальных саней. Не все раскрыли свои замыслы, но, по словам организаторов, должно быть интересно. Так, в 2022 году со склона спустились нефтяная вышка, печь с Емелей, танк, "черная жемчужина" и другие.

"К участию в конкурсе приглашают исключительно компании Тюмени, поскольку это сложное производство, серьезная конструкция. Гора у нас высокая — 50 метров. В санях должно быть все технически предусмотрено для безопасности. В этот день будем страховать ребят, чтобы они не поранились. 20-21 февраля состоятся пробные спуски, после которых ребята смогут устранить какие-нибудь неполадки", — рассказали в отделе продаж.

Все желающие тюменцы могут прийти на базу отдыха и посмотреть на состязания бесплатно. Возрастное ограничение: 0+. Отметим, в этот же день в "Кулига-парке" пройдет Масленица, в программе — большое шоу, театрализованное представление, конкурсы, розыгрыши. За отдельную плату гости могут приобрести еду, взять спортивное оборудование на прокат. Начало масленичной программы — в 12 часов.

Инна Пахомова