На фестиваль "Колмаковский пряник" в Заводоуковске ждут гостей со всей России

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Историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" Заводоуковска Тюменской области вошел в электронный сборник туристических событий "Россия событийная-2023". На выпекание гигантского пряника 24 июня в Центральный парк города зовут жителей не только Тюменской области, но и из других регионов.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор Заводоуковского культурно-досугового центра, организатор фестиваля Елена Морарь, фестиваль "Колмаковский пряник" впервые провели в прошлом году, но к нему готовились почти три года. В итоге удалось создать пряник размером 1,2 на 1,5 метра. На празднике его отведали более 12 тыс. гостей.

"В этом году мы постараемся побить собственный же показатель по выпеканию пряника, сделаем его еще больше. Сейчас думаем над технологией и способом его создания. Планируем провести битву шеф-поваров. На Дне города, 24 июня, во второй раз проведем наш фестиваль", - говорит она.

По итогам 2022 года заводоуковский фестиваль "Колмаковский пряник" попал в финал премии Russian Travel Awards. В сборнике туристических событий "Россия событийная-2023" он единственный от Тюменской области.

Информация из 35 регионов страны вошла в сборник путешествий по стране. В каталоге собрана информация о 48 туристических событиях, 17 площадках для мероприятий событийного туризма и 10 ТИЦ.

По словам организаторов, представленная в сборнике информация поможет туроператорам и самостоятельным туристам спланировать график путешествий и туров по стране на любой вкус.

Анжела Лебедева