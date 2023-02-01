В Ишиме проводят занятия в "Школе студвесны"

| Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте

Занятия в "Школе студвесны" стартовали для студентов Ишима 16 февраля. Участники – студенты от 16 до 35 лет смогут подготовиться к областному этапу творческого фестиваля "Студенческая весна".

Региональные эксперты проедут образовательные интенсивы 4 и 5 марта по пяти направлениям, включая музыкальное, хореографическое, театральное, медиа и по современному искусству.

"Школа студвесны" — это уникальная возможность попробовать себя в новых сферах и показать талант. Главная задача проекта — собрать студентов в одном месте и рассказать, что проект дает новые возможности и пути развития", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Татьяна Зубрилина.

После образовательного блока студенты подготовят концертные номера совместно с наставниками. Затем примут участие в кастинге, получат обратную связь и 23 марта выступят на финальном шоу на сцене Дворца культуры. Лауреаты события поедут на областной фестиваль "Студенческая весна" в Тюмень, сообщает Мегатюмень.