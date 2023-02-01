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Один человек погиб в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Происшествия, 17:03 19 февраля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Один человек погиб в аварии на 331 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе 18 февраля.

Он ехал на пассажирском сиденье в автомобиле "Лада", водитель которого – житель Нефтеюганска - выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с "Ford", сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Пассажир погиб, а водитель "Лады" получил ранение. Обстоятельства трагедии выясняются.

ГИБДД по Тюменской области призывает водителей проявлять внимательность на федеральных трассах. Ведомство советует выбирать безопасную скорость и избегать маневры обгона и выезда на встречную полосу

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# дорожная авария , федеральная трасса

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