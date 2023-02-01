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В финале олимпиады по углеродному регулированию в Тюмени встретятся более 200 студентов

Общество, 09:41 21 февраля 2023

utmn.ru/

Более 200 студентов встретятся в финале "Я – профи" по углеродному регулированию в ТюмГУ 17-19 марта. Он пройдет в дистанционном формате в два этапа: решение кейса и индивидуальная защита, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

За 150 минут участникам предстоит выполнить практикоориентированный кейс, включающий четыре задания по тематикам: "Биогеохимия углерода и глобальный углеродный цикл", "Низкоуглеродная экономика", "Экология базовых индустрий", "Функционирование и экологическая роль ландшафтов".

Кейс составлен на основе реальной истории. Затем представленное решение необходимо защитить.

В заключительный этап соревнования прошли 217 студентов из разных вузов страны. Победители смогут поступить в передовую магистратуру ТюмГУ "Глобальные изменения и карбоновое регулирование", которая реализуется в Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-Bio).

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# олимпиада , студенты , ТюмГУ

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