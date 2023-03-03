Куда сходить на выходных в Тюмени в 1913 году: полный гайд по клубам, садам и другим увеселительным местам

Здание народного дома в Тюмени. Открытка изд. А.А. Антипкина,1913-1916 годы | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте Здание народного дома в Тюмени. Открытка изд. А.А. Антипкина,1913-1916 годы | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте

Побывать на маскараде, цирковом представлении с дрессированными лошадьми и клоунами-шутами или на концерте популярной исполнительницы цыганских романсов — вот лишь несколько идей для вашего досуга, окажись вы в Тюмени в начале XX века. По материалам "Справочника и адрес-календаря по городу и уезду" за 1913 год собрали для вас список мест для отдыха и приятного времяпровождения в любое время года, а в прессе тех времен разыскали наиболее интригующие мероприятия, которые там проходили.

Удовольствія и зрѣлища въ Тюмени

Театр А. И. Текутьева

Где: ул. Иркутская (сейчас — ул. Челюскинцев)

В театре, построенном известным предпринимателем и впоследствии городским головой Андреем Текутьевым, ежегодно в зимний сезон ставились спектакли приезжей драматической труппой. В зиму 1912/1913 года там играла труппа под управлением Н.Н. Мацкого. Тюменцы могли посетить юбилейный спектакль к 300-летию дома Романовых "Жизнь за царя", комедию в трех действиях "Кавалерийская атака", пьесу "Дети Ванюшина" по одноименному произведению и другие постановки.

Приказчичий клуб

Где: ул. Царская (сейчас — ул. Республики), дом Шайчика

Вот как описывается это место в справочнике и адрес-календаре: "… с просторным залом зрительным — для спектаклей, концертов и других увеселений. И танцевальными — на время семейно-танцевальных вечеров. При зале имеется хорошо обставленная сцена. В клубе состоят более 20 членов из чиновников, купцов, граждан города, приказчиков и служащих в торгово-промышленных фирмах Тюмени. По вечерам, несколько раз в неделю, играет оркестр — струнный и духовой под управлением капельмейстера Я.А. Бейн".

Череду маскарадов к "Масляннице" анонсировала "Сибирская торговая газета" в одном из февральских номеров от 1913 года, а в марте издание приглашало на концерт популярной исполнительницы Александры Ильмановой. Рекламировалось, что Александра Васильевна исполнит ряд старинных и современных романсов: "Гимн Забайкалью", "Чайка", "Нищая", "Былые радости", "И буду тебя я ласкать".

Народный дом

Где: ул. Ильинская (сейчас — ул. 25-го Октября)

"Здание народного дома, содержащегося на средства попечителей о народной трезвости и общества попечения обучающихся, где устраиваются любительские спектакли и литературно-вокально-музыкальные вечера со световыми картинами для народа. При народном доме открыта мужская воскресная школа и школа хорового пения для желающих в ней участвовать. При народном доме находится бесплатная библиотека для посещающей публики", — указано в справочнике.

Электротеатры (кинематограф)

Где: на ул. Царской — электротеатры "Вольдемар" и "Весь мир, на ул. Спасской (сейчас — ул. Ленина) — электротеатр "Модерн".

Оцените некоторые названия фильмов, которые смотрели тюменцы: "Любовь сильнее всех законов (Наперекор стихиям)", "Защитник угнетенных женщин", "Сверх счастливый брак", "Кара божия", "Робость влюбленных".

В номере "Сибирской торговой газеты" от 1 марта 1913 года можно обнаружить следующий примечательный анонс от электротеатра "Весь мир": "С 4 марта ставится интересная программа картин. После каждого сеанса выступает Элегантная Босоножка ГАЛЯ РОДНИНИ. Гастроли Дуэт новых американских акробатических и разнохарактерных танцев Г.г. ПОКРОВСКИХ".

Анонсы кинопоказов в номере "Сибирской торговой газеты" от 21 февраля 1913 года Анонсы кинопоказов в номере "Сибирской торговой газеты" от 21 февраля 1913 года

Ипподром

Где: "помещен за городом"

Знакомимся со следующим описанием: "Ипподром общества поощрения коннозаводства, где по воскресным дням устраиваются в летнее время бега и скачки с выдачей призов от общества. В прежние года назначались и зимние бега. При ипподроме разрешен 10 рублевый тотализатор".

Тир

Где: "за городом, вблизи ипподрома"

"Тир общества правильной охоты, где устраивается от общества стрельба по разным постоянным и передвижным целям"

Каток

Где: Александровская площадь (сейчас — площадь Борцов Революции)

Устраивался в зимнее время для публики и учащихся, вход был платным.

Учащиеся Александровского реального училища на катке. Из фондов МКимС | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте Учащиеся Александровского реального училища на катке. Из фондов МКимС | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте

Лѣтнія развлеченія

В теплое время года востребованным местом у тюменской публики были сады. Моцион совершали в саде при уже упоминавшемся приказчичьем клубе, где помимо клубных развлечений несколько раз в неделю играл частный оркестр музыки и устраивались фейерверки. В саду имелся буфет с горячими кушаниями. Так, в прессе был размещен анонс "большого гуляния", намеченного на 21 июля 1913 года. Сообщалось, что будет сожжен "грандиозный фейерверк, состоящих из новейших декоративных, фигурных и взрывчатых номеров". Завершиться действо планировалось запуском большого светящегося воздушного шара.

Анонс гуляния в саду в номере "Сибирской торговой газеты" от 19 июля 1913 года Анонс гуляния в саду в номере "Сибирской торговой газеты" от 19 июля 1913 года

На ул. Спасской располагался сад-бульвар отделения общества для борьбы с детской смертностью, где общество устраивало полезные развлечения, гимнастические упражнения и разнообразные игры для детей. На ул. Иркутской располагался частный сад Текутьева, описываемый как "хоть и небольшой, но хорошо обсаженный деревьями и цветами, бесплатно доступный для гуляющей публики и детей".

Пользовался популярностью и загородный городской сад, "общедоступный для публики, где устраивались также гуляния с благотворительной целью". Читаем в хронике "Сибирской торговой газеты" от 2 августа 1913 года:

"4 августа в воскресенье состоится в Александровском саду грандиозное гуляние, сбор с которого пойдет в пользу Владимирского сиропитательного заведения. Начало гуляния в 7 час. веч. На открытой сцене будет дан спектакль и дивертисмент, в 10 час. вечера состоится блестящий фейерверк. Вход в сад 20 коп. со взрослых и 10 коп. с детей. В саду будет устроен благотворительный буфет".

В справочнике по Тюмени за 1913 год рекомендуется посещать "дачные места, находящиеся вблизи города в окружающих деревнях: Гилёвой, Комаровой, Плехановой и других". Отмечается, что они привлекают тюменскую публику для прогулки, сбора грибов и ягод. Причем частные арендаторы этих дачных предместий устраивают разнообразные развлечения для публики.

Еще одно место для летнего досуга — купальни, устраиваемые на берегу реки Туры, вблизи реального училища, частными предпринимателями за особую плату. Там же можно было взять лодку для катания на реке.

Закрывает раздел с летними развлечениями цирк, расположенный на Базарной площади ( сейчас — Центральная площадь). Место сдавалось в аренду для представлений приезжих цирковых трупп. Так, в конце февраля на гастролях в Тюмени был 1-й Донской передвижной цирк заслуженного директора, артиста В.Ф. Корини. В программе были заявлены наездницы и наездники, дрессированные лошади, гимнасты, клоуны-шуты, рыжие, в заключение — пантомимы. Отмечается, что при цирке работает буфет с крепкими напитками, холодными и горячими закусками.

Анонс представлений в тюменском цирке в номере "Сибирской торговой газеты" от 21 февраля 1913 года Анонс представлений в тюменском цирке в номере "Сибирской торговой газеты" от 21 февраля 1913 года

Библіотеки и музей

На 1913 год в Тюмени работают несколько библиотек: публичная бесплатная библиотека, расположенная при народном доме, Пушкинская городская библиотека на ул. Спасской при доме городского правления и библиотека приказчичьего клуба, работавшая для членов клуба.

Репертуар последней хорошо известен — сохранился алфавитный указатель книг библиотеки на 1911 год. Среди изданий — сочинения зарубежных писателей: Байрона, Бальзака, Бодлера, Мопасана, Мольера, Вальтера Скотта, Томаса Манна, Оскара Уайлда, философов: Гегеля и Канта, Маркса и Ницше, отечественная литература представлена именами Блока, Гиппиус, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, Достоевского, Грина, Кармазина, Короленко, Куприна, Крылова, Островского, Пушкина, Льва Толстого.

Среди книг, привлекающих внимание названиями — сочинения "Знаменитые любовницы XVII и XVIII веков" Федора Веля, "Полная гигиена волос на голове и бороде" Дебэ, брошюры "Наказание грешников до седьмого колена", "Позорный столб", "Харьковский вертеп" и другие.

Интересующиеся историей и древностями могли посетить музей в здании Александровского реального училища. Вот как он описывается современниками:

"При Тюменском реальном училище имеется очень интересный музей, имеющий ценность, созданный благодаря трудам бывшего директора реального училища И.Я. Словцова. Затем музей был куплен у И.Я. Словцова известным сибирским благотворителем Н.М. Чукмалдиным, который и подарил этот ценный музей реальному училищу, так как у городского управления почему-то в то время для этого ценного дара не оказалось соответствующего собственного помещения.

В музее находятся, как замечательности: отлично сохранившийся "остов мамонта", найденный в Тюменском уезде в 1880-х годах, скелет "допотопного быка" и некоторые археологические древности раскопок и естественно-научные коллекции по естествоведению, зоологии и географии, также драгоценные находки и редкости".

Влада Нерадовская