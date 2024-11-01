Более 6 млрд рублей на покупку льготных лекарств направили в Тюменской области в 2024 году

| Фото: свриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области | Фото: свриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области

Более 6 млрд рублей направили на покупку льготных лекарств направили в Тюменской области в 2024 году. Это больше на 1,2 млрд рублей, чем годом ранее. Из этой суммы 69,6 % - затраты регионального бюджета, 30,4 % - федерального.

Такие данные привели на научно-практической конференции "80 лет тюменской фармации", которая проходит в рамках XII форума "Превентивные и персонифицированные технологии в здравоохранении". Он стартовал в Тюмени 19 ноября.

Льготные лекарства получают более 139 тыс. жителей региона. Только за год на обеспечение необходимыми медикаментами людей с хроническими заболеваниями направили 3,5 млрд рублей. На поддержку земляков с орфанными болезнями – 251,9 млрд рублей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всего с начала года заключили 1 тыс. 609 контрактов на поставку лекарств. 89 % закупаемых препаратов отечественного производства. Необходимый запас лекарственных препаратов в Тюменской области составляет более трех месяцев.

В 2025 году в Тюменской области планируют обеспечить системами непрерывного мониторирования глюкозы беременных женщин. Средства на это выделят из федерального и областного бюджетов.

На обеспечение такими системами детей с сахарным диабетом 1 типа от двух до четырех лет направили 3,6 млн рублей, от четырех до 17 лет – 72, 5 млрд рублей.

Ранее на форуме рассказали о формировании медико-фармацевтического кластера в Тюменской области.

Организаторы форума – Тюменский медицинский университет Минздрава России при поддержке правительства Тюменской области, в сотрудничестве с департаментом здравоохранения и Региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

Оксана Корнеенкова