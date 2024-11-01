В Тюменской области формируют медико-фармацевтический кластер

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медико-фармацевтический кластер формируют в Тюменской области. Войти в него могут 7 производственных компаний, 6 вузов и колледжей, 39 фармацевтических предприятий. По аналогии с нефтегазовым и строительно-индустриальным кластерами он будет межрегиональным.

Об этом сообщил генеральный директор Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра Денис Неустроев на форуме "Превентивные и персонифицированные технологии в здравоохранении" в Тюменском технопарке 19 ноября.

"Сегодня мы имеем существенные заделы для формирования медико-фармацевтического кластера Тюменской области. Регион стабильно находится на лидирующих позициях по реализации национального проекта "Здравоохранение", воплощает собственные программы, совершенствует инфраструктуру. На федеральном уровне мы участвуем в формировании стандартизации межрегиональных успешных практик при участии бизнеса", - подчеркнул руководитель.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Исходя из опыта региона по созданию двух производственных кластеров, определена главная стратегическая задача – сформировать кооперационные сети между медицинскими, фармацевтическими компаниями, профильными образовательными учреждениями и исследовательскими организациями.

"Это позволит нам не только пополнить базу знаний и практик, но и сформировать продуктовые линейки по импортозамещению. В последние годы обозначилась потребность по реализации крупных проектов в сжатые сроки. Ключевую роль играют отлаженные взаимоотношения и формирование кооперационных цепочек. Координировать научно-исследовательский и кадровый трек должен профильный Тюменский медицинский университет", - уточнил Денис Неустроев.

Благодаря участию вуза в проекте "Приоритет-2030" уже получен пул продуктов, ставших итогом реализации стратегических программ по персонализации медицины и обеспечению биологической безопасности в области комплексного анализа молекулярно-генетических предикторов, микробиоты и десинхронозов. А также созданы модели и механизмы капитализации результатов интеллектуальной деятельности на базе собственной поликлиники.

В числе новых проектов – телереанимация. Его участники объединились в консорциум из сотрудников ТИУ, ТГМУ, ТюмГУ и студентов, специалистов IT—компаний. На сегодняшний день в результатах исследований уже заинтересованы медучреждения Тюменской области, Югры и Ямала.

Один из следующих ключевых шагов по формированию кластера – обеспечение запуска передовой инженерной школы по подготовке специалистов на базе Тюменского медуниверситета. А также GMP-центра надлежащей производственной практики в рамках проекта "Университеты", такого как "БиоТехФарма": "При содействии правительства Тюменской области планируется их открыть в межвузовском кампусе, который будет построен в 2028 году", дополнил спикер.

Ранее на пленарном заседании XII форума "Превентивные и персонифицированные технологии в здравоохранении" представитель Национального центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ сообщил, что Тюменская область входит в топ-10 лучших регионов страны по санаторно-курортному направлению.

Организаторы форума – Тюменский медицинский университет Минздрава России при поддержке правительства Тюменской области, в сотрудничестве с департаментом здравоохранения и Региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

Напомним, межуниверситетский кампус мирового уровня в Тюмени откроют в 2028 г. в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Оксана Корнеенкова