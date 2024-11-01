В Тюменской области задержан подозреваемый в покушении на убийство

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

46-летнего жителя Самарской области, которого подозревают в покушении на убийство, задержали в Тюменской области. Уголовное дело возбудил следственный отдел по Тобольску СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в ночь на 14 ноября этого года возле одного из заведений Тобольска мужчина предложил подвезти на автомобиле потерпевшего и его сестру. В ходе поездки подозреваемый негативно высказался в адрес пассажира. После этого он достал травматический пистолет, приставил его к голове потерпевшего, высказав угрозу убийством.

Сейчас проводится сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает СУ СК России по Тюменской области. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, а также следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения.