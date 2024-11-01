В периметр Строительно-индустриального кластера Тюменской области входят 750 компаний

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 компаний вошли в состав Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" с февраля по ноябрь 2024 г. Общий объем выручки составляет более 26 млрд рублей. Всего в периметре кластера находятся 750 компаний.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила генеральный директор ассоциации Юлия Ахметова.

"Это компании из пяти субъектов центральной России и УФО. Идет активное включение компаний и из других регионов. Всего в периметре кластера мы работаем с более чем 750 компаниями – это отечественные и зарубежные предприятия", - рассказала она.

В пул резидентов стройкластера входят застройщики, подрядчики, производители стройматериалов, оборудования, комплектующих. Также присоединяются смежные отрасли: девелоперы, проектировщики, ландшафтные дизайнеры, архитектурные бюро, энергетические предприятия и другие.

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Ассоциация "Строительно-индустриальный кластер" создана 15 февраля 2024 г. По словам Юлии Ахметовой, после решения регионального правительства о создании кластера изначальными задачами было оформить кластер как юридическую единицу, создать сообщество профессиональных участников строительного рынка, добиться верификации кластера в Минпромторге России и сформировать набор уникальных инструментов (услуг).

"Эти задачи решены сегодня на 100 процентов. Сейчас кластер находится в фазе присоединения крупных индустриальных партнеров, научных организаций, вузов, набора подрядных организаций и других участников, как отечественных, так и зарубежных, и формирования плана работы на 2025 год", - отметила гендиректор ассоциации.

Напомним, в реестр Минпромторга РФ Строительно-индустриальный кластер Тюменской области вошел в сентябре 2024 г. Резиденты получили доступ ко всем федеральным мерам поддержки.

Роль кластера в развитии отрасли активно обсуждали участники Градостроительного форума. По мнению замгубернатора Андрея Пантелеева, именно кластерный подход к экономике вывел Тюменскую область в лидеры строительной отрасли.

Резиденты строительного кластера ищут новые варианты освоения территорий. Так, к примеру, один из застройщиков вскоре презентует формат лайт индастриал - к малоэтажному строительству добавляют многоэтажки и выделяют промышленно-административную зону.

Анжела Лебедева