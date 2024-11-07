Кластерный подход к экономике вывел Тюменскую область в лидеры строительной отрасли

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Кластерный подход к экономике вывел Тюменскую область в лидеры строительной отрасли. Заместитель губернатора Андрей Пантелеев на сессии по трансформации строительной отрасли в условиях новой реальности привел данные:

"По итогам 2023 года область заняла второе место в стране по вводу жилья в эксплуатацию на душу населения. Ряд региональных компаний стали федеральными, они строят дома в Москве, Санкт-Петербурге, сибирских регионах, регионах УФО. Всему этому способствуют меры поддержки как федеральные, так и региональные. Всего в Тюменской области действует 45 мер поддержки, которые применяются на разных стадиях роста компаний. Сотни миллионов рублей выделяется из регионального бюджета в виде субсидий. В первую очередь поддержка оказывается инновационным продуктам".

Эффект от работы кластера виден, он имеет существенную синергию, компании умеют вовремя реагировать на изменения рынка, отвечать на запросы заказчиков, представлять качественный продукт, востребованный на рынках. У Тюменского региона есть амбиция — вывести Строительно-индустриальный кластер на уровень, на котором с 2021 года находится Нефтегазовый кластер. Последний объединил 170 компаний из 24 регионов страны с общим объемом инвестиций 2,5 трлн рублей.

Анжела Лебедева