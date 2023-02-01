Джаз-оркестр "Золотая труба" выступит с концертом "В ярких ритмах весны"

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Джаз-оркестр "Золотая труба" им. В. Виткалова выступит с концертом "В ярких ритмах весны" в ДК "Нефтяник" 5 марта. В нем примут участие вокалист Макс Юдин из Екатеринбурга, пианист Андрей Рыбальченко из Севастополя. Дирижер – Тимур Бахров, художественный руководитель – Валерий Дрозд, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Макс Юдин – мультижанровый, в том числе джазовый вокалист, финалист топовых вокальных телешоу: "Голос", "Новая звезда", "Песни на ТНТ", композитор. Андрей Рыбальченко – яркий джазовый пианист, воспитанник Донецкой государственной музыкальной академии им. С. С. Прокофьева, композитор, аранжировщик, продюсер.

В концерте примут участие талантливые солистки Светлана Костко и Виктория Некрасова.

Приобретайте билеты можно в кассах ТКТО и на сайте. Мероприятие участвует в программе "Пушкинская карта".