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Победители "Школы общественной дипломатии" получат по 1 миллиону рублей

Общество, 10:14 21 февраля 2023

vk.com/school_kmn_rf | Фото: vk.com/school_kmn_rf

Второй сезон Всероссийской конкурсной образовательный программы "Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии" стартовал 14 февраля. Заявки принимают до 1 марта. Лучшие проекты получат грантовую поддержку на реализацию.

Как сообщает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), программа пройдет дистанционно. Для учеников школы разработаны четыре модуля: международные стандарты в сфере прав человека и коренных народов; коренные народы в социокультурных регионах мира; национальная политика России; устойчивое развитие коренных малочисленных народов.

Финалисты получат сертификаты на дополнительное образование, возможность участия в работе международных и общероссийских площадок в сфере прав коренных народов. Лучшие проекты - грантовую поддержку.

"Двум победителям будет выделено по одному миллиону рублей на обучение по программам MBA, в магистратуре или аспирантуре ведущих вузов России", - отметили в ФАДН.

Участниками школы общественной дипломатии могут стать россияне со средним образованием, относящие себя по этнической принадлежности к коренным малочисленным народам России. Регистрация - здесь. После нее нужно подготовить и загрузить в личный кабинет эссе на тему обеспечения прав коренных малочисленных народов в России.

Проект реализуется МГИМО МИД России и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

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# КМНС , ФАДН

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