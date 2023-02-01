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Около ста восьмиклассников собрал урок мужества о тружениках тыла в Тюмени

Общество, 20:02 21 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О Тюмени в годы Великой Отечественной войны рассказали "Волонтеры Победы" на уроке мужества "Труженики тыла" в школе №65 в Тюмени, в преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля. Участниками встречи стали около ста учащихся восьмых классов.

"Тюмень была тыловым городом. У нас здесь действовало множество различных предприятий. На уроке школьникам давали не только сухие факты, но и поделились личными историями ветеранов, людей, которые были сотрудниками заводов. В конце ребят ждал интерактив — викторина, на которой они могли закрепить полученные знания", — рассказала руководитель регионального отделения Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Дарья Терехина.

Она подчеркнула, что все свои уроки добровольцы завершают интерактивной частью.

"Такие уроки проводим на протяжении всего учебного года. С начала 2023 года прошло уже два по темам: "Блокадный Ленинград" и "Сталинградская битва". Уроки проходят не только в школах города Тюмени, но и по всей Тюменской области", – добавила Дарья Терехина.

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , урок мужества , школьники

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