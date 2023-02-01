В Тюмени пройдет просмотр в Санкт-Петербургскую академию танца Бориса Эйфмана

| Фото: группа "Творческое объединение «Балтийская Жемчужина»" во ВКонтакте | Фото: группа "Творческое объединение «Балтийская Жемчужина»" во ВКонтакте

Просмотр в Санкт-Петербургскую академию танца Бориса Эйфмана ждет участников Международного детского хореографического конкурса "Вертикаль", который пройдет в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) в Тюмени 23 и 24 февраля.

На сцене выступят 1 тыс. талантливых танцоров — ведущие коллективы из 15 городов, в том числе 30 коллективов из Тюменской области.

Лучшие команды представят номера на гала-концерте 23 февраля, начало в 19 часов, вход на мероприятие свободный. Также они могут получить приглашение на экзамен или бесплатную стажировку в одно из ведущих хореографических училищ России.

Конкурс проводит творческое объединение "Балтийская жемчужина".