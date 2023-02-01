В Тюменской области зафиксирован минимальный уровень инфляции по России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7,77 % составляет уровень инфляции в Тюменской области в январе 2023 г. Это самое минимальное значение, зарегистрированное среди всех регионов УФО – 9,65 % и России – 11,77 %, сообщает региональное отделение Банка России.

"Замедление инфляции в основном обусловлено сдержанным потребительским спросом, а также расширением предложения непродовольственных товаров, в том числе за счет параллельного импорта и действия экспортных ограничений", - отмечается в сообщении ведомства.

| Фото: cbr.ru | Фото: cbr.ru

Вместе с тем, финансовый регулятор отмечает, что инфляция на продовольственные товары в области в том же периоде составила 10,36 %. Больше всего подорожали овощи. Причин несколько – это и нетипично холодная погода в ряде регионов России, и рост издержек тепличных хозяйств на отопление и подсветку теплиц из-за индексации коммунальных тарифов в декабре 2022 г. А также сократились поставки из стран Центральной Азии, где большие запасы лука в неотапливаемых хранилищах испортились из-за холодов.

Тенденция к росту отмечается и в сфере услуг. Уровень инфляции составил 13,52 %. Самым существенным стало подорожание жилищно-коммунальных услуг – 12,54 %. При этом, на пассажирском транспорте - 0,22 %.

В секторе непродовольственных товаров обратная ситуация – уровень инфляции снизился до 1,59 %.