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Современное домостроительное производство создадут в Тюмени в 2024 году

Экономика, 14:51 21 февраля 2023

Фото: департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Более 2,2 млрд рублей инвестирует группа компаний "ТИС" в строительство в Тюмени современного домостроительного комбината.

Об этом доложил на заседании президиума правительства Тюменской области директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

Цель инвестиционного проекта заключается в создании в 2024 году производства многоквартирных жилых домов с меньшей себестоимостью и более высокой скоростью производства строительных работ. В результате реализации инвестпроекта, которому решением правительства Тюменской области присвоен статус масштабного, планируется создать 470 рабочих мест для тюменцев.

"Группа компаний "ТИС" из года в год входит в топ-10 крупных тюменских застройщиков. Она уже реализовала 17 проектов в сфере городского и загородного жилищного строительства, а также возведения объектов коммерческой недвижимости. Количество сданных квадратных метров приближается к одному миллиону", – отметил Антон Машуков.

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