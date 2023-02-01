Анастасия Баканова: волонтеры #МыВместе стали семьей за прошедший год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 50 тыс. волонтеров зарегистрировано в Тюменской области. Из них семь тыс. – добровольцев штаба #МыВместе. Именно руками этих людей, младшему из которых 14, а старшему 77 лет, собрано и передано по назначению более 350 тонн гуманитарной помощи.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" на первой в 2023 году встрече клуба #МыВместе рассказала руководитель регионального клуба #МыВместе Анастасия Баканова.

По ее словам, событие приурочено к году работы штаба в новом направлении – с вынужденными переселенцами из Луганской и Донецкой народных республик и с Украины, военнослужащими и их семьями.

"Сегодня собрались люди, которые упорно работали весь год. Грузили машины, провожали бойцов, вместе плакали и радовались. Для области у нас глобальные итоги. Практически только женскими руками мы отправили более 350 тонн гуманитарного груза, приняли более 10 тысяч звонков на свои телефоны. Ребята многое видели и пережили, встречали первых переселенцев, организовывали работу по сбору и отправке грузов. За этот год мы стали семьей", – подчеркнула Анастасия Баканова.

Добровольцы искренне поддерживали не только тех, кому помогали, но и друг друга, потому что часто было тяжело морально из-за переживаний за людей. Именно для них было организовано событие в таком формате.

Сначала волонтеры обсудили итоги ушедшего года: сбор гуманитарной помощи и ее отправку на освобожденные территории, помощь вынужденным переселенцам, военнослужащим и их семьям, пополнение библиотечного фонда подшефного Краснодона и Краснодонского района. После они приняли участие в тимбилдинге и душевно пообщались за чашкой ароматного чая.

Анастасия Баканова добавила, что считает волонтеров настоящими героями своего времени, которые стоят на передовой всех событий, происходящих в стране.

Инна Кондрашкина