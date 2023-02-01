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Семь кабанов убили браконьеры в Ишимском районе

Происшествия, 13:33 22 февраля 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Браконьеры убили семь кабанов в Ишимском районе. В особо охраняемой природной территории "Клепиковский" охотинспекторы выявили факт незаконной добычи одной особи кабана. Также обнаружено место предполагаемого отстрела еще шести животных.

По информации Госохотдепартамента Тюменской области, по данным фактам ведется доследственная проверка. В ведомстве также сообщили, что в целом на прошедшей неделе в регионе зафиксировано 11 нарушений и три факта незаконной охоты.

В Голышмановском районе на территории охотпользователя браконьеры убили сибирскую косулю. Еще одну добыл нелегальный охотник в Ярковском районе, на территории памятника природы регионального значения "Южаковский". Подозреваемого установили. В обоих случаях инициирована доследственная проверка.

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# браконьеры , Госохотдепартамент , кабаны

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