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Тюменцам предлагают разгадать загадки Менделеева

Общество, 11:32 27 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактивная программа "Дмитрий Менделеев: человек-метеор" пройдет 28 февраля, 28 марта и 25 апреля с 15 до 16 часов. Участникам расскажут о суперспособностях ученого и предложат разгадать загадки от Менделеева, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

"Мало кто знает, что в ХIХ веке жил и творил "человек-метеор", самый что ни на есть реальный и настоящий ученый-супергерой Дмитрий Иванович Менделеев. За неутомимость и неусидчивость так прозвали энергичного Менделеева его друзья. У него было особенное любопытство к изучению всего на свете", - отметили библиотекари.

Цена билета: 250 рублей, действует Пушкинская карта.

Приобрести билеты можно на сайте библиотеки.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Дмитрий Менделеев , Тюменская областная научная библиотека

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