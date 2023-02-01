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В правительстве России расширили программу поддержки образовательных кластеров

Общество, 15:43 22 февраля 2023

"Дом вверх дном" во ВКонтакте | Фото: "Дом вверх дном" во ВКонтакте

Образовательные кластеры, которые создаются на основании партнерства колледжей и техникумов с профильными предприятиями, получат дополнительную поддержку.

Как сообщает правительство России, теперь на гранты могут претендовать кластеры, которые готовят специалистов в областях: СМИ, медицины, образования, креативной индустрии, сферы услуг, управления и туризма. В федеральном бюджете ежегодно на поддержку предусмотрено почти по 11 млрд рублей.

Гранты помогают колледжам закупить специальное учебное оборудование и разработать совместно с работодателями новые образовательные программы. Часть финансирования в развитие кластеров вкладывают сами работодатели.

Заявки могут направлять регионы и федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся учреждения среднего профобразования. Получателей субсидий определяет Минпросвещения по результатам конкурсного отбора.

Образовательные кластеры начали создавать в России в 2022 году в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Раньше господдержка направлялась только образовательно-производственным кластерам, готовящим специалистов для промышленной сферы.

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# гранты , кластер , Правительство РФ

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