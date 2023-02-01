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Аптекам упростили процедуру получения разрешения на дистанционную продажу лекарств

Общество, 18:19 22 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аптечным организациям будет проще получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи безрецептурных препаратов. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Заявления на получение таких разрешений в Росздравнадзор можно будет подавать через единый портал госуслуг, а также получать уведомления об их готовности. При этом больше не нужно указывать основной государственный номер юридического лица (ОГРН) и ИНН. Эти данные будут автоматически подгружаться при подаче заявления на портале. Само разрешение будет направляться организациям в личный кабинет в виде электронного документа со ссылкой на запись с информацией о разрешении в специальном реестре.

Как сообщается на сайте правительства РФ, аптекам больше не нужно переоформлять разрешения при каких-либо изменениях в своей деятельности, например, после заключения, расторжения или изменения договоров с владельцами маркетплейсов о ведении торговли с помощью их сайтов. В таких случаях достаточно направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы.

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# аптеки , лекарства

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18:19 22.02.2023Аптекам упростили процедуру получения разрешения на дистанционную продажу лекарств