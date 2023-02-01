В Тюмени будут судить мошенника, укравшего взятку в 12,8 миллионов рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Мошенника, который украл взятку в размере 12,8 млн рублей, будут судить в Тюмени. Горожанин пообещал адвокатам воспользоваться связями в правоохранительных органах, чтобы смягчить меру пресечения их подзащитному. Крупная сумма должна была пойти на подкуп лиц, от которых по его словам зависело решение вопроса.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, деньги от адвокатов тюменец присвоил. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено на рассмотрение в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Не избегут наказания и адвокаты: уголовные дела за посредничество во взяточничестве рассматриваются Центральным районным судом Тюмени.