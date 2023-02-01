Около 100 тысяч рублей собрал благотворительный концерт "Своих не бросаем" в Голышманово

| Фото: дворца культуры «Юность» Голышмановского городского округа | Фото: дворца культуры «Юность» Голышмановского городского округа

94 тыс. рублей собрали организаторы благотворительного концерта "Своих не бросаем" в Голышмановском городском округе. Концерт состоялся в канун Дня защитника Отечества во дворце культуры "Юность".

Собранные средства будут передана на поддержку военнослужащих, участвующих в проведении специальной военной операции. Как отметили в ДК "Юность", многие зрители покупали несколько билетов, чтобы увеличить свой вклад в сбор средств.

Один из местных предпринимателей приобрел сразу 20 билетов. Поэтому общая сумма сбора оказалась фактически вдвое больше, чем физически может вместить зрительный зал.