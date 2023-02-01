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Полиция раскрыла угон автомобиля в Ишимском районе

Происшествия, 14:13 24 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В дежурную часть отделения полиции с заявлением об угоне обратился житель пос. Маслянский Ишимского района. Мужчина сообщил, что в вечером припарковал свою KIA возле дома, но вспомнил, что оставил ключи в замке зажигания. Выйдя на улицу, мужчина не обнаружил свой автомобиль.

Угнанный транспорт был обнаружен брошенным в двух километрах от поселка нарядом Госавтоинспекции. Следственно-оперативная группа изучила следы, оставленные злоумышленником, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Ранее неоднократно судимый неработающий местный житель 1979 года рождения дал признательные показания и пояснил, что он решил прокатиться на чужом автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# Ишимский район , уголовное дело , угон

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