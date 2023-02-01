Юным ишимцам рассказали причинах возникновения пожаров

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

О пожарной безопасности поговорили спасатели с детьми в городском центре социального обслуживания населения "Забота" Ишима, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Целью профилактической беседы стало обучение подрастающего поколения правилам безопасного поведения, и тому, как предотвратить экстремальные ситуации и научить детей осторожности.

Ребятам рассказали о причинах возникновения пожара и разъяснили порядок действий при его возникновении. Также они узнали, как правильно вызывать на помощь экстренные службы - по номеру "112".