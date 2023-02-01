  • 24 февраля 202324.02.2023пятница
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени -9..-11 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юным ишимцам рассказали причинах возникновения пожаров

Общество, 17:53 24 февраля 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

О пожарной безопасности поговорили спасатели с детьми в городском центре социального обслуживания населения "Забота" Ишима, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Целью профилактической беседы стало обучение подрастающего поколения правилам безопасного поведения, и тому, как предотвратить экстремальные ситуации и научить детей осторожности.

Ребятам рассказали о причинах возникновения пожара и разъяснили порядок действий при его возникновении. Также они узнали, как правильно вызывать на помощь экстренные службы - по номеру "112".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:53 24.02.2023Юным ишимцам рассказали причинах возникновения пожаров
17:32 24.02.2023Ансамбль Росгвардии РФ дал праздничные концерты в Тюменской области
17:26 24.02.2023Обновленной приложение МЧС России доступно жителям Тюменской области
16:20 24.02.2023Бойцам тюменской Росгвардии вручили госнаграды