В Тобольске Toyota въехала в частный дом: один человек погиб, двое ранены

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП, произошедшего на ул. 1-й Луговой в Тобольске в три часа ночи. Автомобиль Toyota RAV4 въехал в дерево, а затем в частный дом.

За рулем иномарки была 42-летняя местная жительница, она не справилась с управлением.

"По предварительным данным, у водителя присутствовали признаки опьянения, но точные данные о том, была ли водитель трезва, будут известны после анализа проб, взятых в медицинском учреждении", - сообщает ГИБДД Тюменской области.

В ДТП погиб пассажир кроссовера 63-летний тоболяк, ранены водитель и пассажир 29-ти лет.

Обстоятельства ДТП выясняются.