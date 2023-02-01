В Тобольске Toyota въехала в частный дом: один человек погиб, двое ранены
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП, произошедшего на ул. 1-й Луговой в Тобольске в три часа ночи. Автомобиль Toyota RAV4 въехал в дерево, а затем в частный дом.
За рулем иномарки была 42-летняя местная жительница, она не справилась с управлением.
"По предварительным данным, у водителя присутствовали признаки опьянения, но точные данные о том, была ли водитель трезва, будут известны после анализа проб, взятых в медицинском учреждении", - сообщает ГИБДД Тюменской области.
В ДТП погиб пассажир кроссовера 63-летний тоболяк, ранены водитель и пассажир 29-ти лет.
Обстоятельства ДТП выясняются.