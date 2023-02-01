День оленевода - яркий, зрелищный праздник, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор
| Фото: администрация Надыма и Надымского во ВКонтакте
День оленевода - яркий, зрелищный праздник. Сегодня лично убедился в этом на Ямале, прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Напомним, глава региона побывал с визитом в Надыме 25 февраля.
"Общая история, сотрудничество и дружба наших регионов - прочная основа для роста внутреннего туризма и развития наших территорий", - сказал Александ Моор. Он также поблагодарил Крайний Север за гостеприимство.
Видео информационного центра правительства Тюменской области