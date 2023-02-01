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День оленевода - яркий, зрелищный праздник, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор

Губернатор, 22:33 25 февраля 2023

администрация Надыма и Надымского во ВКонтакте | Фото: администрация Надыма и Надымского во ВКонтакте

День оленевода - яркий, зрелищный праздник. Сегодня лично убедился в этом на Ямале, прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, глава региона побывал с визитом в Надыме 25 февраля.

"Общая история, сотрудничество и дружба наших регионов - прочная основа для роста внутреннего туризма и развития наших территорий", - сказал Александ Моор. Он также поблагодарил Крайний Север за гостеприимство.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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# Александр Моор , День оленевода , Надым

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