Александр Моор принял участие в открытии XXVI соревнований оленеводов в Надыме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Александр Моор и Дмитрий Артюхов открыли XXVI соревнования оленеводов в Надыме, об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Артисты национальных коллективов предстали в образах шаманов и охотников. Гостей познакомили с участниками состязаний — сильнейшими оленеводами Ямала.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что всегда с большой радостью приезжает в округ, потому что здесь живут гостеприимные, радушные, душевные люди, а также главные хранители традиций коренных народов Севера.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поблагодарил тюменских гостей за участие в празднике.

Напомним, Ямал входит в число лидеров северного оленеводства. Почти половина поголовья оленей России обитают здесь.