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21 пьяного водителя задержали на дорогах Тюменской области за сутки

Происшествия, 09:44 26 февраля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

21 пьяный водитель был отстранен от участия в дорожном движении в Тюменской области за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД. Нарушителей останавливали в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске и других населенных пунктах региона, а также на трассах.

Автомобиль "Заз Шанс" был остановлен автоинспекторами в с. Зиново Ялуторовского района около 22 часов 25 февраля. За рулем находилась 28-летняя нетрезвая мать четырех детей.

Показания алкотестера составили 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина рассказала, что была дискотеке, пила пиво, потом поехала домой. Водительских прав она не имеет. Составлен административный материал.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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