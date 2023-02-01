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Представителей НКО Тюмени приглашают на экскурсию по социальным предприятиям города

Общество, 12:52 26 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатную экскурсию по соцпредприятиям проведут для представителей некоммерческих организаций Тюмени 27 февраля. Участники посетят три организации, поездку организует центр "Мой бизнес".

Тюменцы посетят центр кинезитерапии, школу вокального дизайна "ДоBro" и детский IT-центр "Pixel" и смогут познакомиться с успешными практиками, узнать о поддержке и возможностях, которые дает такой статус.

Экскурсия продлится с 12 до 16 часов. Заявку принимаются по ссылке. Также можно обратиться по номеру +7 (922) 471-04-87. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню некоммерческих организаций, пишет "Тюменская область сегодня".

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# социально ориентированные некоммерческие организации

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