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Александр Моор: мы должны обратить внимание на местных муниципальных предпринимателей

Общество, 14:31 26 февраля 2023

Перспективы развития предприятия по производству цифровых систем видеонаблюдения с его руководством обсудил губернатор Тюменской области Александр Моор в Ялуторовске.

Председатель "НПП "Центр технологических объединений" Дмитрий Путилов рассказал, что к сборке первых видеокамер предприятие приступило в конце 2022 года.

Уже выполнен первый заказ – поставка 36 уличных камер в Свердловскую область. В настоящее время ведутся переговоры с заказчиками в Тюменской области.

На предприятии трудятся пять человек, потенциально компания готова выпускать до 150 изделий в месяц и увеличить количество рабочих мест до 20. Инвестпроект реализуется на базе "Ялуторовскагропромэнерго". Инвесторы вложили в создание производства 15 млн рублей собственных средств.

Важное направление развития – передача и хранение данных на территории РФ с использованием собственного программного обеспечения "Декабрист". Предприниматели намерены завершить разработку к марту и брендировать новый программный продукт в Ялуторовске.

"Центр технологических объединений" — это хороший пример, когда в дело пошли местные инвестиции. Такие примеры появляются каждый день. Стране требуются высококачественная отечественная продукция и услуги, а территориям — инвестиции. Чтобы предприниматели в муниципалитетах были более активными, региональное правительстве занимаемся этим вопросом системно", - отметил Александр Моор.

По словам главы региона, одной из задач проходившего в 2022 году проекта "Инвестиционный акселератор для муниципальных команд" было новыми глазами взглянуть на свою территорию и найти перспективные проекты, реализация которых не потребует больших затрат и усилий.

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# Александр Моор , Ялуторовск

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