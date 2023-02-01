В Тюмени определили победителей "Битвы на Туре"

"Битва на Туре" в Тюмени завершилась на городской набережной международными соревнованиями по сноуборду 25 февраля.

За награды спорили спортсмены из России, Ирана и Республики Беларусь. Сноубордисты показывали мастерство в дисциплине биг-эйр, которая входит в программу Зимней Олимпиады.

В соревнованиях приняли участие порядка 40 сноубордистов: чемпионы мира, члены сборных и мастера спорта. Каждому из них предстояло сделать трюк с трамплина на конструкции, которую установили прямо в центре города, а выкат спортсменов происходил на лед реки.

Победителем среди мужчин стал Ярослав Ленчевский (Москва), вторе место занял Михаил Матвеев (Москва), на третьем Никита Абозовик (Мурманская область).

Среди женщин призерами стали представительницы Москвы Елизавета Богданова, Тианина Антясова и Ярослава Кудряшова.

После международных соревнований прошли фановые заезды в дисциплинах "накл-хак" и "джиббинг"; в них приняли участие почти все спортсмены официальных стартов.

Второй год подряд фестиваль проходит под международным статусом. В 2022 году в соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Австрии, Швейцарии, Сербии, Республики Беларусь.