  • 26 февраля 202326.02.2023воскресенье
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени определили победителей "Битвы на Туре"

Спорт, 13:42 26 февраля 2023

"Битва на Туре" в Тюмени завершилась на городской набережной международными соревнованиями по сноуборду 25 февраля.

За награды спорили спортсмены из России, Ирана и Республики Беларусь. Сноубордисты показывали мастерство в дисциплине биг-эйр, которая входит в программу Зимней Олимпиады.

В соревнованиях приняли участие порядка 40 сноубордистов: чемпионы мира, члены сборных и мастера спорта. Каждому из них предстояло сделать трюк с трамплина на конструкции, которую установили прямо в центре города, а выкат спортсменов происходил на лед реки.

Победителем среди мужчин стал Ярослав Ленчевский (Москва), вторе место занял Михаил Матвеев (Москва), на третьем Никита Абозовик (Мурманская область).

Среди женщин призерами стали представительницы Москвы Елизавета Богданова, Тианина Антясова и Ярослава Кудряшова.

После международных соревнований прошли фановые заезды в дисциплинах "накл-хак" и "джиббинг"; в них приняли участие почти все спортсмены официальных стартов.

Второй год подряд фестиваль проходит под международным статусом. В 2022 году в соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Австрии, Швейцарии, Сербии, Республики Беларусь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 26.02.2023В Тюмени определили победителей "Битвы на Туре"
10:55 26.02.2023Со счетом 2:6 тюменский "Рубин" сыграл с "Челметом"
20:27 25.02.2023Сноубордисты из России, Беларуси и Ирана спорят за звание лучших на набережной Туры
12:38 25.02.2023ФК "Тюмень" возобновит сезон ФНЛ-2 в апреле