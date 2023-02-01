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Послание президента определило приоритеты в период беспрецедентного давления на Россию

Общество, 12:27 27 февраля 2023

expert-club.online

Послание главы государства 2023 года - особенное. Оно, по словам председателя Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания Нины Чиплаковой, оглашено в период беспрецедентного давления на Россию коллективного Запада.

"Да, сегодня рубежное время, время необратимых изменений, - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Оно требует четкой гражданской позиции, сплочения нашего общества. На каждом из нас лежит колоссальная ответственность за настоящее, за будущее и за память о прошлом".

Наряду с ожидаемой темой обороны страны прозвучал важнейший, по мнению эксперта, призыв сохранить стабильность экономики в это непросто время. Действительно, многие базовые отрасли экономики не только не сократили, но и значительно нарастили производство - объем ввода жилья, например, впервые в современной истории нашей страны превысил 100 млн квадратных метров.

Президент рассказал о перспективах развития. Отметил, что мощный импульс получит инфраструктура регионов: связь, коммуникации, дорожная сеть. Уже в 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также половина дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние. Продолжится программа бесплатной газификации, востребованной нашими гражданами.

Уже в нынешнем году начинается масштабная программа строительства и ремонта систем ЖКХ, отрасли, испытывающей серьезные проблемы, которые в конечном итоге отражаются на самочувствии наших сограждан. В течение десяти лет в эту сферу инвестируют 4,5 трлн. рублей. Правительству поручено обеспечить ее стабильное финансирование, предложить системные меры поддержки. Президент России. обратил внимание, что это не прогнозы, а четко установленные ориентиры.

"Послание президента было безупречно выстроенным, аргументированным, отличалось спокойной уверенностью и нацеленностью на конкретные действия, - отметила председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания. - Патриотический посыл послания , призыв сплотиться на основе наших духовно-нравственных ценностей был действительно мобилизующим. Глава государства особо отметил присущие русскому народу мужество, стойкость, величайшую силу духа и жертвенность и подчеркнул, что все надежды коллективного Запада на экономическую катастрофу и политический кризис, несмотря на небывалое санкционное и информационное давление, не оправдались. И это стало возможным именно благодаря единству нашего многонационального народа, который сегодня защищает наш суверенитет".

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# Владимир Путин , послание президента

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