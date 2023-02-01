  • 27 февраля 202327.02.2023понедельник
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени 0..-2 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Эксперт: опыт Тюменской области показывает, как власть способна действовать оперативно

Общество, 14:07 27 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области

Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль с опережением графика предотвратило удорожание проекта, которое было бы неминуемо в условиях изменения внешних и внутренних обстоятельств. В условиях высокого уровня неопределенности и непредсказуемости важно, по мнению старшего преподавателя кафедры государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Дарьи Труханович (Ростовская область), следовать поставленным планам как можно точнее, стремясь минимизировать возможность проволочек.

"Бюрократическая система в России все чаще показывает себя как медленный и неповоротливый механизм, - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Однако опыт Тюменской области показывает, что есть регионы, где власть способна действовать оперативно и слаженно".

В Ялуторовске, разделенном Транссибирской магистралью на две части, очень ждут новый путепровод, который обеспечит непрерывное движение транспорта через железнодорожные пути.

Работы по сооружению путепровода с устройством 15 опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен завершены. Переустройство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено на 50–70 процентов, перенос газопровода – на 100 процентов. Продолжается перенос сетей электроснабжения и связи.

"Наши мостостроители работают быстрее графика. По контракту строительство путепровода должно быть закончено в сентябре, но, скорее всего, объект будет полностью готов уже в июне. Может быть, мы его откроем на День города. Это будет хороший подарок ялуторовчанам", – сказал губернатор Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , путепровод , Ялуторовск

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:40 27.02.2023На пострадавшем от пожара памятнике архитектуры в Тюмени начался монтаж кровли
14:29 27.02.2023Более 85 тысяч кубометров снега убрали в праздники с улиц Тюмени
14:07 27.02.2023Эксперт: опыт Тюменской области показывает, как власть способна действовать оперативно
13:12 27.02.2023Уровень безработицы в Тюменской области ниже среднероссийского на 0,3 %