Эксперт: опыт Тюменской области показывает, как власть способна действовать оперативно

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль с опережением графика предотвратило удорожание проекта, которое было бы неминуемо в условиях изменения внешних и внутренних обстоятельств. В условиях высокого уровня неопределенности и непредсказуемости важно, по мнению старшего преподавателя кафедры государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Дарьи Труханович (Ростовская область), следовать поставленным планам как можно точнее, стремясь минимизировать возможность проволочек.

"Бюрократическая система в России все чаще показывает себя как медленный и неповоротливый механизм, - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Однако опыт Тюменской области показывает, что есть регионы, где власть способна действовать оперативно и слаженно".

В Ялуторовске, разделенном Транссибирской магистралью на две части, очень ждут новый путепровод, который обеспечит непрерывное движение транспорта через железнодорожные пути.

Работы по сооружению путепровода с устройством 15 опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен завершены. Переустройство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено на 50–70 процентов, перенос газопровода – на 100 процентов. Продолжается перенос сетей электроснабжения и связи.

"Наши мостостроители работают быстрее графика. По контракту строительство путепровода должно быть закончено в сентябре, но, скорее всего, объект будет полностью готов уже в июне. Может быть, мы его откроем на День города. Это будет хороший подарок ялуторовчанам", – сказал губернатор Александр Моор.