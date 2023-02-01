В Тюменской области поддерживают крупные инвестпроекты в домостроении

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Домостроительный комбинат группы компаний "ТИС" - это еще один крупный проект, благоприятные условия для реализации которого создала "Акселерация муниципальных команд", реализуемая в Тюменской области с конца 2021 года.

На момент старта акселератора – это, по оценке заведующей кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук, Татьяны Подольской (Ростовская область), был единственный в России пример вовлечения муниципальных образований в инвестиционный процесс в качестве полноправных участников.

"Присвоение региональным правительством данному инвестиционному проекту статуса масштабного дает право претендовать на меру по поддержке инвесторов, которая начала действовать в Тюменской области с 1 июля 2022 года, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Данная мера поддержки дает возможность аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, на год за 1 рубль".

Группа компаний "ТИС", по данным директора регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антона Машукова, из года в год входит в топ-10 крупных тюменских застройщиков.

"Она уже реализовала 17 проектов в сфере городского и загородного жилищного строительства, а также возведения объектов коммерческой недвижимости. Количество сданных квадратных метров приближается к одному миллиону", – отметил Антон Машуков.

Цель инвестиционного проекта заключается в создании производства многоквартирных жилых домов с меньшей себестоимостью и более высокой скоростью производства строительных работ.

Общий объем инвестиций в проект превысит 2,2 млрд рублей, в результате его реализации планируется создать 470 рабочих мест. Решением правительства Тюменской области данному инвестпроекту присвоен статус масштабного.

По оценке РИА Рейтинг Тюмень в 2021 году заняла 4 место среди городов по объемам ввода жилья на человека и вошла в десятку городов-лидеров по объемам введенного жилья в абсолютном выражении.