Платформа экспертного клуба должна стать местом для дискуссии, советов, размышлений

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Платформа экспертного клуба должна стать местом для дискуссии, советов, размышлений. Эксперт, по словам заместителя председателя Общественной палаты Чувашской Республики Алексея Автономова, не навязывает какие бы то ни было предложения, а высказывает свое мнение, исходя из жизненного опыта и своего видения происходящего.

"Эксперт регионального масштаба оперативно сможет реагировать на события, которые происходят в регионах, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Нередко среди экспертов есть весьма компетентные представители, за плечами которых опыт руководящей, партийной, хозяйственной работы и они профессионально могут оценить достижения или недостатки в работе местных органов власти и отдельно руководителя любого ранга. При этом региональному эксперту легко ориентироваться в политической жизни региона, так как он в гуще событий, и может оценить реальное настроение социальных слоев населения на местах".

Передача дополнительных полномочий регионам сначала в рамках борьбы с пандемией, потом в связи с проведением спецоперации, усилила роль региональной власти и потребовала повышения качества политической, экономической и социологической экспертизы на местном уровне.

Именно эксперты способны формировать политическую повестку на местах, определять актуальные проблемы, анализировать существующие тенденции развития, предлагать прорывные решения.