Платформа экспертного клуба должна стать местом для дискуссии, советов, размышлений
Платформа экспертного клуба должна стать местом для дискуссии, советов, размышлений. Эксперт, по словам заместителя председателя Общественной палаты Чувашской Республики Алексея Автономова, не навязывает какие бы то ни было предложения, а высказывает свое мнение, исходя из жизненного опыта и своего видения происходящего.
"Эксперт регионального масштаба оперативно сможет реагировать на события, которые происходят в регионах, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Нередко среди экспертов есть весьма компетентные представители, за плечами которых опыт руководящей, партийной, хозяйственной работы и они профессионально могут оценить достижения или недостатки в работе местных органов власти и отдельно руководителя любого ранга. При этом региональному эксперту легко ориентироваться в политической жизни региона, так как он в гуще событий, и может оценить реальное настроение социальных слоев населения на местах".
Передача дополнительных полномочий регионам сначала в рамках борьбы с пандемией, потом в связи с проведением спецоперации, усилила роль региональной власти и потребовала повышения качества политической, экономической и социологической экспертизы на местном уровне.
Именно эксперты способны формировать политическую повестку на местах, определять актуальные проблемы, анализировать существующие тенденции развития, предлагать прорывные решения.