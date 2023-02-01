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Эксперт: Качество жизни граждан определяют управленческие практики, а не ресурсы

Общество, 11:41 13 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук, Татьяна Подольская (Ростовская область) оценила результаты Тюменской области в рейтинге по качеству жизни.

Она уверена, что управленческие практики, а не высокая обеспеченность ресурсами определяет качество жизни граждан. "Внедрение и помощь в тиражировании успешных практик, направленных на повышение качества жизни населения - это постоянная работа, которая на системной основе ведется региональными властями. Два года подряд Тюменская область входит в тройку лидеров рейтинга качества жизни. Такое высокое место в рейтинге свидетельствует о том, что региональные власти Тюменской области успешно обеспечивают удовлетворение потребностей населения своего региона", - отметила Татьяна Подольская на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

В каталоге Агентства стратегических инициатив размещены 43 практики, где Тюменская область является автором или регионом первого ее внедрения, а также 19 результативных практик других субъектов Российской Федерации, которые регион внедряет у себя. "Помимо этого, 13 успешных практик регион помогает внедрять в других субъектах федерации. Среди регионов, вошедших в пятерку лучших по качеству жизни в 2022 году, - это самая обширная база практик после Москвы", - подчеркнула эксперт.

Тюменская область вошла в тройку лучших регионов России рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Лучше результаты только у Москвы и Санкт-Петербурга, при этом, Тюменская область занимает первое место по УФО.

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# качество жизни , рейтинг

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