Увеличение грантовой поддержки в Тюменской области станет стимулом роста для малого бизнеса, считает эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увеличение объема средств грантовой поддержки для развития бизнеса почти в 4,5 раза - это существенное расширение возможностей для запуска собственного проекта в Тюменской области. Такая масштабная господдержка субъектов малого и среднего бизнеса, по мнению заведующей кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской (Ростовская область), помогает не только избежать падения в секторе, но и обеспечить положительную динамику развития этого сектора.

"Для экономики региона развитие малого и среднего предпринимательства значимо ввиду того, что именно этот сектор обеспечивает трудоустройство населения – 40% всех занятых в российской экономике, - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Данный сектор, особенно социальное предпринимательство, в большей степени ориентирован на удовлетворение региональных потребностей и запросов".

Широкая поддержка предпринимателей в возрасте до 25 лет, запущенная в Тюменской области, по мнению эксперта, создает условия для того, чтобы молодые, перспективные специалисты не уезжали из региона, а могли реализовать свой потенциал на малой родине. Одним из ключевых рисков для предприятий малого и среднего бизнеса в 2023 году Национальное рейтинговое агентство назвало сокращение рентабельности, и именно грантовая поддержка даст возможность для малых предприятий продолжить работу в непростых экономических условиях и реализовать наиболее актуальные для развития региона проекты.

40 млн рублей выделено в 2023 году из бюджета Тюменской области для предоставления грантов на развитие бизнеса в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это значительно больше, чем годом ранее.